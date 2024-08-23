Путин в курсе захвата заложников в ИК-19. Он ждет доклады глав МВД и Росгвардии

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что начальник ФСИН Алексей Тимченко лично доложил ему о ситуации в волгоградской колонии № 19, где произошел захват заложников. Об этом 23 августа сообщает Кремль.

«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области», — заявил Владимир Путин. По его словам, свои соображения по этому поводу выскажут министр внутренних дел, директор ФСБ и глава Росгвардии.