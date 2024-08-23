Бастрыкин вновь поддержал петербургскую «Русскую общину», на сей раз досталось перевозчику

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетней в автобусе, следовавшем из Нальчика в Петербург. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ведомства.



История стала известна благодаря «Русской общине». В четверг в канале петербургского сообщества появился пост и две видеозаписи. На одной из них девочка-подросток рассказывает, как купила билет на автобус из Нальчика, в котором не было мест, и водитель якобы заставил ее сесть на ступеньки. На другой записи более десятка общинников в масках разговаривают на повышенных тонах с водителями и заставляют их принести извинения.

