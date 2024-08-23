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    Бастрыкин вновь поддержал петербургскую «Русскую общину», на сей раз досталось перевозчику

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетней в автобусе, следовавшем из Нальчика в Петербург. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ведомства.

    История стала известна благодаря «Русской общине». В четверг в канале петербургского сообщества появился пост и две видеозаписи. На одной из них девочка-подросток рассказывает, как купила билет на автобус из Нальчика, в котором не было мест, и водитель якобы заставил ее сесть на ступеньки. На другой записи более десятка общинников в масках разговаривают на повышенных тонах с водителями и заставляют их принести извинения.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в релизе СК.

    Тем временем в Петербурге продолжается борьба двух ведомств из-за членов «Русской общины», задержанных полицией на Комендантском проспекте. СК возбуждает дела в отношении полицейских, прокуратура их отменяет.

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