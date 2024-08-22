Полиция Маврикия нашла пропавшую россиянку и готова выдать тело. СМИ пишут, что её закопали

На острове Маврикий пропала россиянка — 29-летняя Залия Шамигулова. Она погибла, сообщили РИА Новости в информационном центре полиции Маврикия 22 августа и добавили, что правоохранительные органы страны готовы передать тело российским дипломатам.
«Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело», — заявили в полиции.
Об исчезновении Залии в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Консул оперативно связался с полицией, и та начала расследование.
Местный портал Express пишет, что девушка была убита, и тело ее нашли в среду вечером в районе Ля-Мари. Задержан подозреваемый. Мужчина, по данным издания, признался, что несколько раз ударил девушку ножом и закопал. Он сам показал, где спрятал тело.