Полиция Маврикия нашла пропавшую россиянку и готова выдать тело. СМИ пишут, что её закопали

На острове Маврикий пропала россиянка — 29-летняя Залия Шамигулова. Она погибла, сообщили РИА Новости в информационном центре полиции Маврикия 22 августа и добавили, что правоохранительные органы страны готовы передать тело российским дипломатам.

«Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело», — заявили в полиции.



Об исчезновении Залии в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Консул оперативно связался с полицией, и та начала расследование.

