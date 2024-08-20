    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.69eur100.2

    Пловец проплыл 18 км по Неве, чтобы собрать миллион для детей со спинальной мышечной атрофией

    3350
    13 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пловец Максим Батай устроил 20 августа благотворительный заплыв по Неве на 18 км. Цель — собрать миллион на аквареабилитацию детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА).

    Ксения Потеева / Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Батай стартовал в 7 часов утра от яхт-клуба «Восточный» в Невском районе. За 3 часа 47 минут он доплыл до финиша у Яхтенного моста.

    «То, что этим детям не дается на суше, легко и без боли получается в воде, там они становятся настоящими маленькими дельфинчиками. При этом у них укрепляются мышцы и сердечно-сосудистая система, улучшается координация движений, повышается самооценка», — заявили организаторы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Они добавили, что собрана пока половина от необходимой суммы. Отметим, что Максим Батай участвовал в заплыве вместе с участниками ультратриатлона «Балтик М». Другие участники после финиша у Яхтенного моста пересели на велосипеды, чтобы преодолеть за два дня в сумме 500 км до базы отдыха «Мир маяков». На третий день им предстоит пробежать оттуда 100 км до «Газпром Арены» на Крестовском острове.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Максим БатайЗаплывСМАБлаготворительностьНева
    ЛАЙК23
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close