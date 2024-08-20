Пловец проплыл 18 км по Неве, чтобы собрать миллион для детей со спинальной мышечной атрофией

Пловец Максим Батай устроил 20 августа благотворительный заплыв по Неве
Ксения Потеева / Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Батай стартовал в 7 часов утра от яхт-клуба «Восточный» в Невском районе. За
«То, что этим детям не дается на суше, легко и без боли получается в воде, там они становятся настоящими маленькими дельфинчиками. При этом у них укрепляются мышцы и сердечно-сосудистая система, улучшается координация движений, повышается самооценка», — заявили организаторы.
Они добавили, что собрана пока половина от необходимой суммы. Отметим, что Максим Батай участвовал в заплыве вместе с участниками ультратриатлона «Балтик М». Другие участники после финиша у Яхтенного моста пересели на велосипеды, чтобы преодолеть за два дня в сумме