Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали распространение оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обладают достаточной информацией о вирусе оспы обезьян и знают, как с ней бороться. Такое заявление сделал 20 августа директор европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
«Оспа обезьян — это не такая большая проблема, которой был коронавирус», — заявил Клюге (цитата по «Интерфаксу»). При этом еще 14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил ЧС в области общественного здравоохранения ввиду распространения оспы обезьян.
Накануне власти Нигерии сообщили о максимальной угрозе распространения оспы обезьян, а первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.
Mpox — оспа обезьян («эмпокс» — сокращение от англ. Monkeypox) — вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго, после чего распространилась на 17 стран Африки. Известно о 38 тысячах зарегистрированных случаев заражения. От болезни умерли 1,4 тысячи человек.