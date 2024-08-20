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    Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали распространение оспы обезьян

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    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обладают достаточной информацией о вирусе оспы обезьян и знают, как с ней бороться. Такое заявление сделал 20 августа директор европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

    «Оспа обезьян — это не такая большая проблема, которой был коронавирус», — заявил Клюге (цитата по «Интерфаксу»). При этом еще 14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил ЧС в области общественного здравоохранения ввиду распространения оспы обезьян.

    Накануне власти Нигерии сообщили о максимальной угрозе распространения оспы обезьян, а первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.

    Mpox — оспа обезьян («эмпокс» — сокращение от англ. Monkeypox) — вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго, после чего распространилась на 17 стран Африки. Известно о 38 тысячах зарегистрированных случаев заражения. От болезни умерли 1,4 тысячи человек.

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    ВОЗОспа обезьянХанс Клюге
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