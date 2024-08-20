Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали распространение оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обладают достаточной информацией о вирусе оспы обезьян и знают, как с ней бороться. Такое заявление сделал 20 августа директор европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.



«Оспа обезьян — это не такая большая проблема, которой был коронавирус», — заявил Клюге (цитата по «Интерфаксу»). При этом еще 14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил ЧС в области общественного здравоохранения ввиду распространения оспы обезьян.

Накануне власти Нигерии сообщили о максимальной угрозе распространения оспы обезьян, а первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.