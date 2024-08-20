    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    761мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.54eur98.94

    В Нигерии объявлена максимальная угроза распространения оспы обезьян. Подтвержденные случаи отмечены в 33 штатах из 36

    851
    3 комментария

    В Нигерии объявлена максимальная угроза распространения заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян). Об этом сообщил телеканал Africa24.

    По состоянию на 18 августа в стране было отмечено 39 подтвержденных случаев mpox в 33 из 36 штатов — такие данные привел глава Нигерийского центра контроля и предупреждения болезней Джиде Идрис. Власти приняли решение усилить наблюдение за эпидемиологической обстановкой и остановить распространение вируса, устанавливая всех контактировавших с заразившимися. Также готовятся планы проведения вакцинации и принимаются экстренные меры по своевременному выявлению новых случаев.

    Mpox («эмпокс» - сокращение от англ. Monkeypox) — вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдаленных районах центральной и западной Африки. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго, после чего распространилась на 17 стран Африки. Известно о 38 тысячах зарегистрированных случаев заражения. От болезни умерли 1,4 тысячи человек.

    Ранее первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НигерияОспа обезьянMpox
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close