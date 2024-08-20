В Нигерии объявлена максимальная угроза распространения оспы обезьян. Подтвержденные случаи отмечены в 33 штатах из 36

В Нигерии объявлена максимальная угроза распространения заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян). Об этом сообщил телеканал Africa24.
По состоянию на 18 августа в стране было отмечено 39 подтвержденных случаев mpox в 33 из 36 штатов — такие данные привел глава Нигерийского центра контроля и предупреждения болезней Джиде Идрис. Власти приняли решение усилить наблюдение за эпидемиологической обстановкой и остановить распространение вируса, устанавливая всех контактировавших с заразившимися. Также готовятся планы проведения вакцинации и принимаются экстренные меры по своевременному выявлению новых случаев.
Mpox («эмпокс» - сокращение от англ. Monkeypox) — вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдаленных районах центральной и западной Африки. Нынешняя вспышка началась в Демократической Республике Конго, после чего распространилась на 17 стран Африки. Известно о 38 тысячах зарегистрированных случаев заражения. От болезни умерли 1,4 тысячи человек.
Ранее первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, был диагностирован в Швеции.