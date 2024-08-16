ЦБ РФ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке для заемщиков из 3 регионов России, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ

Банк России 16 августа выпустил заявление о мерах поддержки ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Регулятор рекомендовал банкам поддержать тех жителей указанных регионов, чье жилье было повреждено или утрачено «в результате произошедших событий», и полностью простить долги в случае полного разрушения помещений, находящихся в залоге по ипотечному договору.

В том случае, если жилье было разрушено частично и подлежит восстановлению, Центробанк рекомендовал кредиторам «освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов».