ЦБ РФ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке для заемщиков из 3 регионов России, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ

Банк России 16 августа выпустил заявление о мерах поддержки ипотечных заемщиков в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Регулятор рекомендовал банкам поддержать тех жителей указанных регионов, чье жилье было повреждено или утрачено «в результате произошедших событий», и полностью простить долги в случае полного разрушения помещений, находящихся в залоге по ипотечному договору.
В том случае, если жилье было разрушено частично и подлежит восстановлению, Центробанк рекомендовал кредиторам «освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов».
Долг также подлежит частичному или полному списанию «в особо тяжелых жизненных ситуациях», говорится в заявлении.
Рассмотрение заявлений о реструктуризации задолженности жителей приграничных районов, эвакуированных или вынужденно переселенных граждан рекомендуется совершать в кратчайшие сроки и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов и без ухудшения кредитной истории заемщика.
О принятых решениях кредиторам необходимо сообщать заемщикам «любыми доступными способами».
Ранее Владимир Путин поддержал мораторий на выплату кредитов в регионах, обстреливаемых ВСУ.