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    В Петербурге планируют повысить выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

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    В Петербурге планируют повысить размер единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект соответствующих изменений опубликован 14 августа на сайте правительства Петербурга, в разделе антикоррупционной экспертизы.

    Согласно постановлению, в которое предлагают внести изменения («О мерах по предоставлению денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»), право на единовременную выплату имеют петербуржцы с пропиской, оказавшиеся в зоне ЧС во время объявленного режима чрезвычайной ситуации.

    Выплату пострадавшим гражданам хотят повысить с 10 до 15 тысяч рублей. Компенсацию частичной утраты имущества первой необходимости — с 50 до 75 тысяч рублей. Компенсацию полной утраты имущества — со 100 до 150 тысяч рублей.

    Единовременное пособие петербуржцам, которым нанесен тяжкий или средний вред здоровью, планируют поднять с 400 до 600 тысяч рублей. Пособие за легкий вред здоровью — с 200 до 300 тысяч рублей.

    Единовременные выплаты членам семей погибших (умерших) в результате ЧС хотят повысить с одного до полутора миллионов рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи.

    Кроме этого, предложено установить обязательную ежегодную индексацию выплат с 1 января 2025 года с учетом инфляции.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге хотят повысить выплаты студенческим семьям.

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