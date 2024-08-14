В Петербурге планируют повысить выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

В Петербурге планируют повысить размер единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект соответствующих изменений опубликован 14 августа на сайте правительства Петербурга, в разделе антикоррупционной экспертизы.



Согласно постановлению, в которое предлагают внести изменения («О мерах по предоставлению денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»), право на единовременную выплату имеют петербуржцы с пропиской, оказавшиеся в зоне ЧС во время объявленного режима чрезвычайной ситуации.



Выплату пострадавшим гражданам хотят повысить с 10 до 15 тысяч рублей. Компенсацию частичной утраты имущества первой необходимости — с 50 до 75 тысяч рублей. Компенсацию полной утраты имущества — со 100 до 150 тысяч рублей.



Единовременное пособие петербуржцам, которым нанесен тяжкий или средний вред здоровью, планируют поднять с 400 до 600 тысяч рублей. Пособие за легкий вред здоровью — с 200 до 300 тысяч рублей.



Единовременные выплаты членам семей погибших (умерших) в результате ЧС хотят повысить с одного до полутора миллионов рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи.



Кроме этого, предложено установить обязательную ежегодную индексацию выплат с 1 января 2025 года с учетом инфляции.

