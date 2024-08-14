Министр финансов Силуанов посоветовал, куда вкладывать деньги

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в семью, облигации федерального займа (ОФЗ) и жилье. Об этом он рассказал на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает в среду,
«Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью», — сказал он.
По словам Силуанова, если вкладываться вдолгую, то стоит рассмотреть государственные бумаги с фиксированной доходностью. «Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги», — поделился глава Минфина.
Для рискованных людей чиновник предложил рассмотреть вариант с ценными бумагами на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но выше и риск, сказал Силуанов.
Также Антон Силуанов добавил, что прекрасным вложением средств может стать ипотека, в частности по льготным программам. «Поскольку вы получите в результате улучшение качества своей жизни», — подчеркнул он.
Кроме того, министр напомнил о существовании программы долгосрочных сбережений. «Здесь государство поддерживает через софинансирование», — заключил он.