Министр финансов Силуанов посоветовал, куда вкладывать деньги

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал вкладывать деньги в семью, облигации федерального займа (ОФЗ) и жилье. Об этом он рассказал на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает в среду, 14 августа , ТАСС.



«Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью», — сказал он.

По словам Силуанова, если вкладываться вдолгую, то стоит рассмотреть государственные бумаги с фиксированной доходностью. «Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги», — поделился глава Минфина.