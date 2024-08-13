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    ООН запросила доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными

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    Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион. Об этом 13 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на комментарий официального представителя УВКПЧ Равины Шамдассани.

    «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно», — цитирует издание заявление Шамдассани. По словам представителя УВКПЧ, доступ на территорию РФ был запрошен для получения дополнительной информации непосредственно на месте событий.

    Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область.

    ООН подтвердила гибель четырёх человек и ранения нескольких гражданских лиц на территории Курской области, но правозащитники «не знают обстоятельств каждого инцидента».

    ВСУ атаковали Курскую область рано утром 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был объявлен режим контртеррористической операции.

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