ООН запросила доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион. Об этом
«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно», — цитирует издание заявление Шамдассани. По словам представителя УВКПЧ, доступ на территорию РФ был запрошен для получения дополнительной информации непосредственно на месте событий.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить атаку ВСУ на Курскую область.
ООН подтвердила гибель четырёх человек и ранения нескольких гражданских лиц на территории Курской области, но правозащитники «не знают обстоятельств каждого инцидента».
ВСУ атаковали Курскую область рано утром