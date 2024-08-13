ООН запросила доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) намерено расследовать возможные нарушения прав человека в Курской области, в связи с чем запросило у российских властей доступ в регион. Об этом 13 августа пишет РИА Новости, ссылаясь на комментарий официального представителя УВКПЧ Равины Шамдассани.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно», — цитирует издание заявление Шамдассани. По словам представителя УВКПЧ, доступ на территорию РФ был запрошен для получения дополнительной информации непосредственно на месте событий.