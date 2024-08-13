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    Белорусские военные из ракетных войск и артиллерии отправились на российский полигон

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    Министерство обороны Республики Беларусь в своем телеграм-канале 13 августа сообщает о начале нового совместного с Россией мероприятия.

    «Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения», — говорится в сообщении.

    Военным на полевом выходе предстоит контрольное занятие по отработке ракетных ударов с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

    Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших, по словам президента страны Александра Лукашенко, со стороны Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После этого Лукашенко, по данным РИА Новости, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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