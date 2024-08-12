Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к атакованной на ЗАЭС градирне

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на сайте организации подтвердил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности.



Завод сообщил команде МАГАТЭ, что риска повышения уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов. Команда независимо от завода проверила уровень радиации: он остался неизменным.



Эксперты МАГАТЭ на станции запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. Две градирни находятся за периметром станции и удар по ним не отразится напрямую на шести энергоблоках ЗАЭС, но пожар от любого такого удара может быть опасным.

