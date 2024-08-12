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    Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к атакованной на ЗАЭС градирне

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    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на сайте организации подтвердил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности.

    Завод сообщил команде МАГАТЭ, что риска повышения уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов. Команда независимо от завода проверила уровень радиации: он остался неизменным.

    Эксперты МАГАТЭ на станции запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. Две градирни находятся за периметром станции и удар по ним не отразится напрямую на шести энергоблоках ЗАЭС, но пожар от любого такого удара может быть опасным.

    «Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — заявил Гросси.

    Напомним, по данным МЧС и местных властей, вечером 11 августа в результате атаки БПЛА с зажигательной частью со стороны ВСУ была повреждена нефункционирующая башенная градирня № 1 (предназначена для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора), загорелись пластиковые пароуловители. Никто не пострадал. По данным ГУ МЧС Запорожской области, в 23:30 пожар был ликвидирован. Сенатор Дмитрий Рогозин рассказал, что покинул станцию за два часа до удара.

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    ЗАЭСЗапорожская АЭСЗапорожская областьМАГАТЭРафаэль Гросси
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