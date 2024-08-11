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    Балицкий: горит объект охладительных систем ЗАЭС

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    В Запорожской области на ЗАЭС виден черный дым. Глава региона Евгений Балицкий утверждает, что «произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС».

    О пожаре Балицкий пишет в своем телеграм-канале вечером 11 августа. Он сообщает, что все шесть энергоблоков станции функционируют в режиме холодного останова. «Угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — пишет губернатор.

    Пожарные на месте, очаги тушат, добавил Балицкий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал, что из Никополя фиксируется, что российская сторона якобы устроила на ЗАЭС пожар.

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