Балицкий: горит объект охладительных систем ЗАЭС

В Запорожской области на ЗАЭС виден черный дым. Глава региона Евгений Балицкий утверждает, что «произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС».

О пожаре Балицкий пишет в своем телеграм-канале вечером 11 августа. Он сообщает, что все шесть энергоблоков станции функционируют в режиме холодного останова. «Угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — пишет губернатор.

Пожарные на месте, очаги тушат, добавил Балицкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал, что из Никополя фиксируется, что российская сторона якобы устроила на ЗАЭС пожар.