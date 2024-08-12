Рогозин рассказал, что уехал с ЗАЭС за два часа до удара

Напомним, 11 августа в 20:46 в результате атаки беспилотного летательного аппарата с зажигательной частью была повреждена нефункционирующая башенная градирня № 1 (предназначена для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора), загорелись пластиковые пароуловители. Никто не пострадал. По данным ГУ МЧС Запорожской области , в 23:30 пожар был ликвидирован , от МЧС работали 10 человек на двух машинах. Радиационный фон вокруг АЭС в городе Энергодаре в норме.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивает, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет. Последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции.

«Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — отметил Балицкий.

