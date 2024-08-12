Рогозин рассказал, что уехал с ЗАЭС за два часа до удара

Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции окончательно потушен, сообщает утром 12 августа РБК.
Напомним, 11 августа в 20:46 в результате атаки беспилотного летательного аппарата с зажигательной частью была повреждена нефункционирующая башенная градирня
Дмитрий Рогозин
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивает, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет. Последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции.
«Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — отметил Балицкий.
Сенатор Дмитрий Рогозин рассказал, что покинул станцию за два часа до удара. По его словам, по одной из двух градирен ЗАЭС было нанесено два прямых удара ударными БПЛА, в результате возник пожар с горением внутренних конструкций.
«Угрозу обрушения конструкции градирни ЗАЭС оценят специалисты, когда позволит обстановка», — добавляет Рогозин.