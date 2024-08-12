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    Рогозин рассказал, что уехал с ЗАЭС за два часа до удара

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    Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции окончательно потушен, сообщает утром 12 августа РБК.

    Напомним, 11 августа в 20:46 в результате атаки беспилотного летательного аппарата с зажигательной частью была повреждена нефункционирующая башенная градирня № 1 (предназначена для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора), загорелись пластиковые пароуловители. Никто не пострадал. По данным ГУ МЧС Запорожской области, в 23:30 пожар был ликвидирован, от МЧС работали 10 человек на двух машинах. Радиационный фон вокруг АЭС в городе Энергодаре в норме.

    Дмитрий Рогозин

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркивает, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет. Последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции.

    «Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником», — отметил Балицкий.

    Сенатор Дмитрий Рогозин рассказал, что покинул станцию за два часа до удара. По его словам, по одной из двух градирен ЗАЭС было нанесено два прямых удара ударными БПЛА, в результате возник пожар с горением внутренних конструкций.

    «Угрозу обрушения конструкции градирни ЗАЭС оценят специалисты, когда позволит обстановка», — добавляет Рогозин.

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