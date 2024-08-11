Пожар на ЗАЭС локализован

Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС локализован ближе к полуночи 11 августа. Угроз дальнейшего горения нет, утверждают представители станции.
Сообщение о локализации опубликовано в Телеграме. «Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — утверждается в сообщении.
Представители МАГТЭ в соцсетях сообщили, что слышали несколько взрывов в районе ЗАЭС и видели сильный черный дым. Российская сторона утверждает, что на станцию упал БПЛА. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пожар произошел по вине России.
Губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что «произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС».