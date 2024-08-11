    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    752мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.99eur95.18

    Пожар на ЗАЭС локализован

    925
    2 комментария

    Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС локализован ближе к полуночи 11 августа. Угроз дальнейшего горения нет, утверждают представители станции.

    Сообщение о локализации опубликовано в Телеграме. «Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет», — утверждается в сообщении.

    Представители МАГТЭ в соцсетях сообщили, что слышали несколько взрывов в районе ЗАЭС и видели сильный черный дым. Российская сторона утверждает, что на станцию упал БПЛА. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пожар произошел по вине России.

    Губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что «произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close