Пели по-украински, размахивали флагами ЧВК «Вагнер». В Петербурге прошел концерт рэпера Акима Апачева

Рэпер Аким Апачев дал первый концерт в Петербурге. Флагов в клубе MOD было много: России, Новороссии, участников СВО и ЧВК «Вагнер». Пришедшая публика была не только в милитари, но и в гражданском. Со сцены три раза прозвучало «Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут», в заключительной части зал спел российский гимн. Патриотический драйв прочувствовал и корреспондент «Фонтанки».

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) родился в Мариуполе в 1985 году . Сегодня известен как рэпер, ранее был военкором и журналистом издания ANNA-News. Одним из его самых популярных треков стал сингл 2021 года «Лето и арбалеты», посвященный деятельности ЧВК «Вагнер». С началом боевых действий на Украине песня быстро распространилась и стала популярной.





Концерт в клубе MOD начинался в 19:00 субботы, 10 августа . Я немного опаздывал и выбрал неправильный путь. Пришлось обходить здание по Арсенальной улице, чтобы попасть на набережную. Приглядывался к людям в заведениях, чтобы понять: здесь будет концерт или нет. У одного клуба стояли мужчины в пиджаках и женщины в платьях. Мне точно не сюда. Около другого — тоже нарядные, да и еще с детьми. Тоже вряд ли. Вдали увидел двух мужчин с флагом ВДВ. Моя остановочка. Захожу во двор — толпа. Многие в милитари, в камуфляже, кто-то в балаклаве, девушки и женщины с флагами ЧВК «Вагнер». Ну, мне точно сюда.

Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очередь двигалась медленно, проверяли основательно. Сам Апачев писал в своем телеграм-канале, мол, многие побаиваются идти на концерт, потому что «могут взорвать», отсылая к теракту на Университетской и гибели военкора Владлена Татарского. Рэпер согласился с опасениями, но призвал не поддаваться страху. Мероприятие охраняли члены мотоклуба «Опричники». Я купил сидр и встал около парней в военке. Танцпол в клубе MOD был заполнен, как и VIP-зона.



Хотелось быстрее увидеть, как будут развеваться флаги ЧВК «Вагнер» под «Лето и арбалеты». Это будет, но позже. Пока концерт открывал петербургский писатель и поэт Александр Пелевин, конечно военными и патриотическими стихами.



Герань стоит на подоконнике,

Ей снится, что она летит.

...

Дуб — дерево, олень — животное, дважды два — четыре,

А наши западные партнеры — лицемерные [люди нетрадиционной ориентации].

Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Поэт прокричал: «Слава России, друзья!». На сцене появился Аким Апачев с командой. В его руках был черный череп. Позже рэпер, поднимая его, прочитает стихотворение со словами: «Да, смерть! Да, пустота! Да, некроманты!». А сейчас он объявил, надеюсь, я правильно услышал, что все, кто на сцене, из Донбасса. Начался концерт треком «Хмеймим» (российская авиабаза в Сирии). «Хмеймим, Хмеймим. Там видел дым, дым был молодым. Хмеймим, Хмеймим. Здесь Апачев, зовут Аким», — такие там строчки.



Между песнями звучали музыкальные перебивки под драйвовые ритмы. Рэпер кричал «Слава России», зал ему отвечал — «Слава России». Такое же происходило с кричалкой: «Русские вперед». Я тоже повторял. Был и другой вариант: «Слышу ZOV — [унижать] хохлов». Танцпол бодро резонировал. И еще вариация сказанной однажды Владленом Татарским фразы: «Всех убить — всё отнять» под барабаны, гитару и скрипку. Здесь у меня язык уже не поднимался, но зрителям все же заходило.



В один момент Апачев и красивая девушка, исполнявшая с ним песни, перешли на украинский. Слова понимать я перестал. Первая мысль: происходит что-то неправильное. За прошедшие два с половиной года привычно, что всё украинское потенциально опасно. Здесь же всё воспринималось более-менее нормально. Однако казалось, что людей подпевало гораздо меньше.

Пливе кача, дівки хороводять,

В Азовсталі демонів хоронять.



Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Это я разобрал только при помощи интернета. Со следующей песней, спетой по-украински, уже справился. Это оказался кавер на «Пачку сигарет» Виктора Цоя.

Але колi є в кишені пачка сигарот,

Больше все не так погано на сьогоднішній день.

І квиток на літак з сріблястим крилом,

Що, злітаючи, залишає землі лише тінь.

Как объяснял Аким Апачев «Радио Крым», он поет некоторые песни по-украински, потому что считает украинскую культуру частью русской. «Ежели кому мова не нужна, то я ее себе оставлю», — писал рэпер в своем телеграм-канале. Периодически Апачев обращался к зрителям. После перерыва музыкант сидел на сцене, держал в руках флаг Новороссии и спрашивал у зрителей: «Что такое Новороссия?». Все ответы оказались неправильными. «Новороссия — это наш Китеж-град. Ее нам придумал Дугин. Мы за нее умираем. Это Новороссия, которую нам придумал Дугин. Я за нее готов умереть», — объяснил рэпер.



Неожиданно прозвучал кавер на песню «Мой рок-н-ролл» группы «Би-2», но пели явно из-за Юлии Чичериной, которая в прошлой эпохе исполняла ее вместе с уехавшими из России музыкантами. В начале концерта Апачев назвал Чичерину примадонной русской культуры. «Одна настоящая и навсегда», — сказал он.

Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

После перерыва началось самое мясо со слэмом. Аким Апачев спрашивал, есть ли в зале контуженые. Некоторые поднимали руки. Как мне показалось, ее подняла даже девушка, которая пела на сцене вместе с рэпером. Им посвятили отдельный качающий трек «Мама, я контужен». Еще на сцене появлялся участник боевых действий Ринат «Ледоруб» Есеналиев. Он сказал, что отрываться надо как в последний раз. «Сейчас нам весело, а через полгода вторая волна мобилизации. <...> Сейчас качаем, делаем жестко. Это факт <...> Может, вы на второй концерт не придете», — сказал он.

Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Рэпер спрашивал со сцены, есть ли вагнера в зале. Ему утвердительно отвечали. Одна из перебивок состояла из двух слов — «первый» и «девятый». Толпа повторяла. «Первый» — это основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а «Девятый» ее командир Дмитрий Уткин. Трек «Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут» прозвучал несколько раз в разных аранжировках. Он качал зал, а флагами частной военной компании безостановочно размахивали. Кричали на концерте и про добровольческий батальон «Эспаньола». «Один за всех и все за одного», — пел Аким Апачев со сцены.



После окончания зал спонтанно спел гимн России. Музыканты вернулись, исполнили песни «Русский хулиган» про «Эспаньолу», «Мама, я контужен» и снова «Лето и арбалеты». Завершил концерт поэт Александр Пелевин кричалкой «Русские вперед» и объявил: «Всё!».



Я хотел купить мерч Акима Апачева — футболку со словами «Лето и арбалеты». Была бы на память, но цена в пять тысяч рублей меня остановила. Пришлось пойти к барной стойке и снова взять сидр. Спросил у бармена про рэпера Апачева, мол, слышал ли раньше о таком. Он ответил: нет. Уточнил: понравилась ли музыка? Парень сказал, что больше любит нечто альтернативное. Я еще раз уточнил: а темы песен вам как? Бармен то ли не понял, то ли не захотел отвечать. Повторил, что любит альтернативные направления, хотя и тут стили оказались смешанными.

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже на улице подошел к поэту Александру Пелевину. Спросил, а кто вообще была публика, пришедшая на концерт Акима Апачева. «Именно так работает нормальная зет-движуха. Пришло много бойцов и ветеранов, много базированной, правильной и хорошей молодежи, пришли люди в возрасте. Здесь большой срез общества», — сказал Пелевин.



Погружался в культуру Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

