В Ленобласти автомобиль снес регулировщика на железнодорожном переезде. Пострадавший в реанимации

С серьезными травмами госпитализировали монтера пути после аварии на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель проигнорировал и мужчину с жезлом в светоотражающей одежде посреди дороги, и само ДТП.

По данным «Фонтанки», авария произошла на федеральной трассе А-120 около часа ночи 10 августа . На 80-м километре в это время ремонтировали переезд, объезд регулировал 59-летний монтер пути. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» мужчина был в светоотражающем жилете, но это не помогло водителю «Форд-Фокус» заметить человека на темной дороге.



Сбитого регулировщика увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель на месте аварии не остался.

По предварительной информации, сотрудники ДПС настигли его в деревне Тойворово. Это 25-летний местный житель, получивший права три года назад. В этом году он попадался на непредоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на нарушении правил остановки.



Фото: Петербургская полиция Фото: Петербургская полиция Поделиться Поделиться





О перекрытии на переезде « 49 км ПК 1 » перегона Семрино — Вырица предупреждали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение останавливали с полуночи до 6 утра и сообщали, что объехать перекрытый участок можно через Вырицу. Работы на переезде вели сотрудники Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути ПЧ-19 филиала РЖД.

UPD: По данным петербургской полиции, у задержанного водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался.