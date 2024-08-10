В Ленобласти автомобиль снес регулировщика на железнодорожном переезде. Пострадавший в реанимации

С серьезными травмами госпитализировали монтера пути после аварии на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель проигнорировал и мужчину с жезлом в светоотражающей одежде посреди дороги, и само ДТП.
По данным «Фонтанки», авария произошла на федеральной трассе
Сбитого регулировщика увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель на месте аварии не остался.
По предварительной информации, сотрудники ДПС настигли его в деревне Тойворово. Это
О перекрытии на переезде «
UPD: По данным петербургской полиции, у задержанного водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался.
В ОЖД прокомментировали, что все необходимые разрешения на проведение работ были оформлены и имелись в наличии, место проведения работ ограждено, знаки выставлены в соответствии с требованиями ГИБДД. Сотрудник дистанции пути ОЖД был одет в спецодежду со световозвращающими элементами, отражающими свет фар на расстоянии.