    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    751мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur95.18

    В Ленобласти автомобиль снес регулировщика на железнодорожном переезде. Пострадавший в реанимации

    11227
    16 комментариев

    С серьезными травмами госпитализировали монтера пути после аварии на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Водитель проигнорировал и мужчину с жезлом в светоотражающей одежде посреди дороги, и само ДТП.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным «Фонтанки», авария произошла на федеральной трассе А-120 около часа ночи 10 августа. На 80-м километре в это время ремонтировали переезд, объезд регулировал 59-летний монтер пути. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» мужчина был в светоотражающем жилете, но это не помогло водителю «Форд-Фокус» заметить человека на темной дороге.

    Сбитого регулировщика увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель на месте аварии не остался.

    По предварительной информации, сотрудники ДПС настигли его в деревне Тойворово. Это 25-летний местный житель, получивший права три года назад. В этом году он попадался на непредоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на нарушении правил остановки.

    ПоделитьсяПоделиться

    О перекрытии на переезде «49 км ПК 1» перегона Семрино — Вырица предупреждали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение останавливали с полуночи до 6 утра и сообщали, что объехать перекрытый участок можно через Вырицу. Работы на переезде вели сотрудники Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути ПЧ-19 филиала РЖД.

    UPD: По данным петербургской полиции, у задержанного водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался.

    В ОЖД прокомментировали, что все необходимые разрешения на проведение работ были оформлены и имелись в наличии, место проведения работ ограждено, знаки выставлены в соответствии с требованиями ГИБДД. Сотрудник дистанции пути ОЖД был одет в спецодежду со световозвращающими элементами, отражающими свет фар на расстоянии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧП на железной дорогеДТП на железнодорожном переездеДТП на железной дороге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ38
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close