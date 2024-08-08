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    Врачи рассказали, какие ранения у военкора Поддубного

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    3 комментария

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщает 8 августа телеграм-канал «Вестей» со ссылкой на «Россию 24».

    По словам врача, у него тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, передаёт RT.

    Вечером 7 августа у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов появилась информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по автомобилю. Позже стало известно, что мужчина выжил, но был ранен. Поздно вечером он пришел в сознание. Из курской больницы его собираются перевезти в московскую клинику.

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    Комментарии 3

    ДЕД08 Авг 2024 в 08:39
    «Unicuique suum»
    +4−3
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