Врачи рассказали, какие ранения у военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии, сообщает
По словам врача, у него тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, передаёт RT.
Вечером 7 августа у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов появилась информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по автомобилю. Позже стало известно, что мужчина выжил, но был ранен. Поздно вечером он пришел в сознание. Из курской больницы его собираются перевезти в московскую клинику.