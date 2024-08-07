    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    761мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.95eur93.84

    Евгений Поддубный пришел в сознание. К нему едет министр здравоохранения Мурашко

    7316
    16 комментариев

    Получивший ранение во время атаки украинского FPV-дрона военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание. Об этом 7 августа в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    «Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!», — написал Смирнов в телеграм-канале.

    По данным телеканала »Звезда», к раненому военкору, состояние которого называлось крайне тяжелым, приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Ранее ВГТРК подтвердила, что военный коррсепондент выжил после атаки дрона и был госпитализирован. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что покушение на журналиста — это военное преступление с точки зрения международного права и не исключил, что Поддубного могли выследить целенаправленно.

    Информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по машине появилась у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов минувшим вечером. Позже стало известно, что журналист выжил, но пострадал. Последние дни военкор работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе. На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close