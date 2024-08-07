Евгений Поддубный пришел в сознание. К нему едет министр здравоохранения Мурашко

Получивший ранение во время атаки украинского FPV-дрона военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание. Об этом 7 августа в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!», — написал Смирнов в телеграм-канале.

По данным телеканала »Звезда», к раненому военкору, состояние которого называлось крайне тяжелым, приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее ВГТРК подтвердила, что военный коррсепондент выжил после атаки дрона и был госпитализирован. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что покушение на журналиста — это военное преступление с точки зрения международного права и не исключил, что Поддубного могли выследить целенаправленно.