Евгений Поддубный пришел в сознание. К нему едет министр здравоохранения Мурашко

Получивший ранение во время атаки украинского FPV-дрона военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание. Об этом 7 августа в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!», — написал Смирнов в телеграм-канале.
По данным телеканала »Звезда», к раненому военкору, состояние которого называлось крайне тяжелым, приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее ВГТРК подтвердила, что военный коррсепондент выжил после атаки дрона и был госпитализирован. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии РИА Новости заявил, что покушение на журналиста — это военное преступление с точки зрения международного права и не исключил, что Поддубного могли выследить целенаправленно.
Информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по машине появилась у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов минувшим вечером. Позже стало известно, что журналист выжил, но пострадал. Последние дни военкор работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе. На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.