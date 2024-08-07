Сообщают о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный предположительно погиб в Курской области
По информации Олега Царёва, по автомобилю военкора ударил
Евгений Поддубный последние дни работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе. На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.
видеозапись от 7 августа 2024 года
группа во «ВКонтакте» Поддубный |Z|О|V|
Официально ВГТРК не подтвердила и не опровергла информацию о ситуации с Поддубным.