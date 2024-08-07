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    Сообщают о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного

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    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный предположительно погиб в Курской области 7 августа. Об этом сообщили депутат Госдумы Михаил Делягин, экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царёв и ряд военных телеграм-каналов.

    Фото: группа во «ВКонтакте» Поддубный |Z|О|V|
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    По информации Олега Царёва, по автомобилю военкора ударил FPV-дрон.

    Евгений Поддубный последние дни работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе. На последнем видео, опубликованном в его телеграм-канале, военкор сообщал об оперативной обстановке в регионе.

    видеозапись от 7 августа 2024 года

    группа во «ВКонтакте» Поддубный |Z|О|V|

    Официально ВГТРК не подтвердила и не опровергла информацию о ситуации с Поддубным.

    Фото: группа во «ВКонтакте» Поддубный |Z|О|V|

    Евгений Поддубный — автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия 24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии.

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