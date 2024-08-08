Военкора Поддубного планируют перевезти из курской больницы

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, как планируется, будет транспортирован из курской больницы в московскую клинику. Об этом 8 августа сообщил телеграм-канал «Вестей».

«В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения», — отмечается в сообщении.

Вечером 7 августа у военных корреспондентов и ряда военных телеграм-каналов появилась информация о возможной гибели Евгения Поддубного в результате атаки дрона по автомобилю. Позже стало известно, что журналист выжил, но сильно ранен. Поздно вечером он пришел в сознание. Его навестил военный корреспондент Александр Коц и написал: «Живой, шутит и беспокоится о своей группе». Последние дни Поддубный работал в Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе.