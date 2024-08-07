Главный синоптик: в этот день в Петербурге был зафиксирован исторический максимум

Сегодня 7 августа, и несколько лет назад в этот день в Петербурге был зафиксирован абсолютный рекорд — самая сильная жара. Об этом напоминает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.
Днем 7 августа 2010 года термометр в Петербурге показал плюс 37,1 градуса. Это абсолютный рекорд для города.
«Наверное, когда-то и жарче было, но мы это уже не узнаем, так как весь ряд инструментальных наблюдений за температурой воздуха в Санкт-Петербурге с 1881 года регистрирует только эту температуру, — отмечает он. — Да и имеющийся ряд наблюдений с начала 1743 года не фиксировал таких значений, а до этого-то и термометров не было».
В тот день 14 лет назад были благоприятные для рекорда погодные условия: антициклон, полное безветрие, совершенно ясное небо и главное — очень теплая воздушная масса. Все это стало причиной еще одного выдающегося рекорда: 8 августа 2010 года среднесуточная температура впервые в истории города превысила 30 градусов (плюс 30,1 градуса). Таких показателей ни разу не было в июле — самом жарком летнем месяце. Этот рекорд был превышен только в июне 2021 года: 23 июня среднесуточная температура воздуха в Северной столице достигла плюс 30,3 градуса.
Сегодня в Петербурге не жарко — всего 21–22 градуса.