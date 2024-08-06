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    Шар полметра в диаметре, черные лисички и гнезда с яйцами — странные грибы находят в Ленобласти

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    2 комментария

    Наряду с привычными дарами леса петербуржцы находят необычные грибы. Некоторые из них вполне съедобные.

    Гигантские дождевики (головач гигантский, или лангерманния гигантская из семейства шампиньоновых) выросли в Ломоносовском районе, сообщает 6 августа подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» Наталия. В комментариях подписчики отмечают, что встречали такие грибы под Сестрорецком и в Кировском районе Ленобласти. Головач достигает полуметра в диаметре, гигантский съедобен в молодом возрасте, когда его мякоть еще белая и упругая. Его споры — ценное лекарственное сырье.

    Ещё один необычный гриб — чёрная лисичка. В Тосненском районе подписчица группы Елена набрала целую корзину. Их советуют отваривать, а потом жарить или сушить и добавлять в блюда в измельченном виде.

    Ещё более странный гриб — обыкновенное птичье гнездо. О нем пишет телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

    Из обычных грибов сейчас в лесах активно растут подосиновики и лисички, местами встречаются белые.

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    Комментарии 2

    jokir06 Авг 2024 в 16:18
    95% с мясом
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