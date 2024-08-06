Шар полметра в диаметре, черные лисички и гнезда с яйцами — странные грибы находят в Ленобласти

Наряду с привычными дарами леса петербуржцы находят необычные грибы. Некоторые из них вполне съедобные.
Гигантские дождевики (головач гигантский, или лангерманния гигантская из семейства шампиньоновых) выросли в Ломоносовском районе, сообщает
Ещё один необычный гриб — чёрная лисичка. В Тосненском районе подписчица группы Елена набрала целую корзину. Их советуют отваривать, а потом жарить или сушить и добавлять в блюда в измельченном виде.
Ещё более странный гриб — обыкновенное птичье гнездо. О нем пишет телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Из обычных грибов сейчас в лесах активно растут подосиновики и лисички, местами встречаются белые.