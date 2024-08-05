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    Две трети грибов приходится оставлять в лесу. Главный синоптик Петербурга рассказывает, что сейчас лучше собирать

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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ушёл в отпуск и показывает свои находки. Погода для грибов подходящая: очень тепло и достаточно влажно.

    «Но в отличие от прошлого года север Финского залива поменялся с южным берегом. И если на Карельском перешейке грибов мало, то в Ломоносовском районе хватает», — пишет 5 августа Колесов в своем телеграм-канале.

    Две трети грибов приходится оставлять в лесу, но и треть — немало.

    «Грибы перерастают и уже непригодными становятся. Конечно, как обычно, очень много червивых», — рассказывает Колесов.

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    Активно растут лисички, есть белые, но почти все червивые, даже маленькие. Основную грибную массу дают подосиновики, среди которых много чистых.

    «В лесу постоянно мокро. Но погода восстанавливается, сегодня еще кратковременные дожди, а на неделе их будет меньше», — отмечает Колесов.

    Зона с основными осадками уходит на юг, а тепло остается: 20–25 градусов ожидается в течение всей недели.

    Подробный прогноз погоды на неделю в Петербурге читайте на «Фонтанке».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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