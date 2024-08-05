Циклоническая депрессия и выход из нее ближе к пятнице. Какая погода будет в Петербурге на этой неделе

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С понедельника синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся от склонов Уральских гор к берегам Балтики. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Подобная циклоническая погода сохранится в регионе до середины недели, сообщил 5 августа «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«В четверг всё изменится — в формирование метеорологических условий вмешается антициклон с севера. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся и потеплеет. В пятницу скажется влияние приближающегося с северо-запада циклона, в тёплом секторе которого окажется Санкт-Петербург — пока без дождей и станет ещё на градус-другой теплее», — рассказал синоптик.

Сегодня, в понедельник, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Днём +21…+23 °С . Ветер северо-восточный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст ., что ниже нормы.

Во вторник облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью +13…+15 °С , днём +22…+24 °С . Ветер северо-восточный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст. , что около нормы. В среду облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью +13…+15 °С , днём +22…+24 °С . Ветер северный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст. , что около нормы.

В четверг переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +14…+16 °С , днём +23…+25 °С . Ветер северо-восточный, 2–7 м/с . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст. , что около нормы.

В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16 °С , днём +24…+26 °С . Ветер юго-восточный, 3–8 м/с . Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст. , что ниже нормы. По предварительному прогнозу, в субботу регион с грозовыми дождями будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он понизит температуру до +20…+22 °С .