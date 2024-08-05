    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, сев

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    Циклоническая депрессия и выход из нее ближе к пятнице. Какая погода будет в Петербурге на этой неделе

    3671
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    С понедельника синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся от склонов Уральских гор к берегам Балтики. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Подобная циклоническая погода сохранится в регионе до середины недели, сообщил 5 августа «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «В четверг всё изменится — в формирование метеорологических условий вмешается антициклон с севера. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся и потеплеет. В пятницу скажется влияние приближающегося с северо-запада циклона, в тёплом секторе которого окажется Санкт-Петербург — пока без дождей и станет ещё на градус-другой теплее», — рассказал синоптик.

    Сегодня, в понедельник, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Днём +21…+23 °С. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Во вторник облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью +13…+15 °С, днём +22…+24 °С. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

    В среду облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью +13…+15 °С, днём +22…+24 °С. Ветер северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В четверг переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +14…+16 °С, днём +23…+25 °С. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16 °С, днём +24…+26 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу регион с грозовыми дождями будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он понизит температуру до +20…+22 °С.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода на неделю
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close