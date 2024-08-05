Циклоническая депрессия и выход из нее ближе к пятнице. Какая погода будет в Петербурге на этой неделе

С понедельника синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся от склонов Уральских гор к берегам Балтики. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Подобная циклоническая погода сохранится в регионе до середины недели, сообщил
«В четверг всё изменится — в формирование метеорологических условий вмешается антициклон с севера. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся и потеплеет. В пятницу скажется влияние приближающегося с северо-запада циклона, в тёплом секторе которого окажется Санкт-Петербург — пока без дождей и станет ещё на градус-другой теплее», — рассказал синоптик.
Сегодня, в понедельник, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Днём
Во вторник облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью
В среду облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. Ночью
В четверг переменная облачность, без существенных осадков. Ночью
В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью
По предварительному прогнозу, в субботу регион с грозовыми дождями будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он понизит температуру до