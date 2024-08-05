Обрушение дома вызвало транспортный коллапс на Петроградской стороне

Обрушение дома на Большой Зелениной улице спровоцировало локальный транспортный коллапс в западной части Петроградского острова. Пробки в понедельник, 5 августа, начали собираться с раннего утра и быстро дотянулись до соседних улиц.
Из-за того, что перекрыт участок важного для Петроградки Малого проспекта, выросла нагрузка на соседние улицы, ведущие в сторону Каменноостровского. Это Большая Пушкарская (где ситуацию осложняет ремонт), Чкаловский проспект и даже обычно тихая Корпусная улица — на них образовались «бордовые» пробки. Забиты пересекающие их узкие улочки, по которым автомобилисты пытаются выбраться из заторов. Стоит и ещё одна магистраль, ведущая к Каменноостровскому, — Кронверкская набережная. Там всегда плотно, а сейчас ещё ведутся дорожные работы.
На Рыбацкой улице перед перекрёстком с Малым устанавливают дорожный знак «разворот»: дальше проезд по Большой Зелениной закрыт.
«Пока конечная дата изменения схемы автомобильного движения на этом участке не определена. Всё зависит от ситуации с аварийным домом», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту.
В целом загруженность дорог Петербурга в норме — 4 балла по шкале «Яндекса».
Как писала «Фонтанка», 4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. По информации прокуратуры, на первом этаже частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. В воскресенье «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник очевидцы заметили еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия, и к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.