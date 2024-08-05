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    Разваливающийся дом на Большой Зелениной придется объезжать. Где проезда нет

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    Обрушение дома №1 по Большой Зелениной улицу внес свои коррективы организацию движения по Петроградской стороне. Три автобусы изменили маршруты, автомобилям тоже придется объезжать опасное здание. Как сообщили в комтрансе, изменения начинают действовать с 00.00 5 августа.

    Закрыты для движения перекресток Малого проспекта Петроградской стороны, Большой Зелениной и Ижорской улиц, а также сквозной выезд на Малый проспект (развернуться можно будет у дома 13 на улице Ижорской). Закрытый участок на Большой Зелениной нужно будет объезжать по Колпинскому переулку. При движении по Малому проспекту от Ропшинской повернуть можно будет только направо, то есть на Рыбацкую улицу. На Ижорской теперь нельзя будет припарковаться, движение временно будет двусторонним.

    Также осуществлен оперативный отвод трех автобусных маршрутов: №№ 14, 25, 185.

    Дом на Большой Зелениной затрещал днем 4 августа. Жильцов экстренно эвакуировали, пока на глазах у зевак разваливался дымоход.

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