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    В Петербурге начали выдавать «коробки новорожденного»

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    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге выдали первые «коробки новорожденного» с комплектами детских принадлежностей, передает корреспондент «Фонтанки» 5 августа. Выдача подарков от правительства города началась в роддоме № 10 в Красносельском районе, коробки получили 22 семьи, чьи малыши родились 1 августа.

    «Коробка новорожденного» вручается вместе со свидетельством о рождении, ее можно получить как в роддоме, так и в ЗАГСе, — рассказала главный врач роддома № 10 Лада Иванова. — Чтобы получить подарок, один из родителей или оба должны иметь постоянное место жительства в Петербурге. В нашем роддоме свидетельства о рождении выдаются на выписке, если при поступлении мама предоставляет комплект необходимых документов. Это удобно».

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    В подарочный набор входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек, набор игрушек, музыкальная интерактивная игрушка, погремушка, полотенце-уголок с капюшоном и развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений. При формировании набора учитывались пожелания мам и мнение медиков, задача была выбрать предметы, которыми ребенок сможет пользоваться долгое время. Поэтому, например, подгузники в «коробку» решили не класть. Закупочная стоимость одного набора — 15 тысяч рублей, наборов хватит на всех. По словам Лады Ивановой, в первой партии, которую привезли в роддом № 10, 100 коробок, которых хватит на несколько дней: ежедневно из роддома выписывается 15–20 новорожденных. Затем привезут новую партию подарков.

    Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

    «Коробка новорожденного» дополняет выплату на «приданое» младенца (41 тысяча рублей на первого ребенка и 54 тысячи рублей на второго). Изменения в Социальный кодекс города, согласно которым все родившиеся с 1 августа 2024 года в Санкт-Петербурге малыши получат «коробку новорожденного», губернатор Александр Беглов подписал в апреле 2024 года.

    Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

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