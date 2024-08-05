В Петербурге начали выдавать «коробки новорожденного»

В Петербурге выдали первые «коробки новорожденного» с комплектами детских принадлежностей, передает корреспондент «Фонтанки»
«Коробка новорожденного» вручается вместе со свидетельством о рождении, ее можно получить как в роддоме, так и в ЗАГСе, — рассказала главный врач роддома
В подарочный набор входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек, набор игрушек, музыкальная интерактивная игрушка, погремушка, полотенце-уголок с капюшоном и развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений. При формировании набора учитывались пожелания мам и мнение медиков, задача была выбрать предметы, которыми ребенок сможет пользоваться долгое время. Поэтому, например, подгузники в «коробку» решили не класть. Закупочная стоимость одного набора —
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
«Коробка новорожденного» дополняет выплату на «приданое» младенца (