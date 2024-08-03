США и ЕС пригрозили привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности, если он не покинет пост

Главы комитетов по иностранным делам Конгресса США и нескольких стран Европы заявили о намерении привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности в том случае, если он не уйдет в отставку. Об этом говорится в опубликованном совместном документе.
Чиновники требуют провести переговоры между Мадуро и Эдмундо Гонсалесом Уррутиа для обеспечения «мирного и демократического перехода власти». Они также заявили, что «внимательно наблюдают за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Николаса Мадуро к ответственности, если тот будет и дальше пренебрегать демократической волей венесуэльских избирателей».
По мнению политиков, Мадуро устроил «жестокие репрессии в отношении венесуэльцев и преследование лидеров оппозиции», чтобы «украсть еще одни выборы».
Подписи под документом поставили председатель комитета Сената Бен Кардин, глава комитета Палаты представителей Майкл Маккол, и председатели соответствующих комитетов Армении, Украины, Бельгии, Чехии, Польши, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии и Ирландии.
Ранее Госдепартамент США признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов в Венесуэле.
Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.
Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах и сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию.