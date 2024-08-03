США и ЕС пригрозили привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности, если он не покинет пост

Главы комитетов по иностранным делам Конгресса США и нескольких стран Европы заявили о намерении привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности в том случае, если он не уйдет в отставку. Об этом говорится в опубликованном совместном документе.

Чиновники требуют провести переговоры между Мадуро и Эдмундо Гонсалесом Уррутиа для обеспечения «мирного и демократического перехода власти». Они также заявили, что «внимательно наблюдают за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Николаса Мадуро к ответственности, если тот будет и дальше пренебрегать демократической волей венесуэльских избирателей».