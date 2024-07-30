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    В столице Венесуэлы после объявления результатов выборов президента начались столкновения между полицией и протестующими

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    В историческом центре столицы Венесуэлы, Каракасе, после объявления результатов завершившихся президентских выборов начались столкновения полиции с протестующими. Об этом 30 июля сообщают РИА Новости.

    По данным издания, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты, а центральные районы столицы заполнены сотнями людей в масках и банданах, вооруженных палками, камнями и бутылками с зажигательными смесями. Местами протестующие разбрасывают мусор на проезжей части, возможно, создавая баррикады или препятствия для полиции. Местами начинаются погромы. Звучат выстрелы.

    По сообщениям из социальных сетей, с постамента свалили памятник Уго Чавесу. В некоторых районах наблюдается сильное задымление: слезоточивый газ для разгона манифестантов смешивается с дымом от разведенных костров. Возле президентского дворца дежурит бронетехника. Сквозь крики протестующих и шум столкновений с полицией отчетливо слышен стук кастрюль — распространенный в Латинской Америке способ выражения протеста.

    Приходят сообщения о массовых протестах и из-за пределов Каракаса: сообщается о захвате международного аэропорта имени Боливара в Майкетии.

    Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025 по 2031 год: он возглавит Венесуэлу третий раз подряд. Впервые его выбрали президентом в 2013 году.

    Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

    Девять стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств.

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    ВенесуэлаПротестыСтолкновения с полициейВыборы президентаНиколас МадуроКаракас
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