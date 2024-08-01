В Ботаническом саду пройдёт выставка флоксов и фестиваль «Иммигранты Нового Света»

Традиционная летняя выставка напоминает о том, что флоксы — цветы не только красивые, но и «надёжные», не подведут в любую погоду. Переживут снежную зиму, затяжную весну, даже жару. В честь родины флоксов — Америки — на выходных пройдёт тематический фестиваль.

С 1 по 4 августа в павильоне «Зелёный домик» вы сможете увидеть флоксы из питомников «Северная флора» и «Александровский сад». Отдельную часть экспозиции посвятят новинкам селекции, и все гости смогут проголосовать за понравившихся «новичков». В этом году вы сможете познакомиться с сортами флоксов из коллекций не только петербургских, но и московских селекционеров и любителей флоксов. Часть экспозиции будет посвящена 85-летнему юбилею Юрия Репрёва — ведущего российского селекционера, который более пятидесяти лет работает над новыми сортами флоксов. Вы сможете полюбоваться богатством оттенков флоксов, приобрести посадочный материал и посмотреть выставку ботанической живописи. 1–2 августа на выставку флоксов можно попасть по любым билетам в Сад.

3–4 августа в Ботсаду пройдёт фестиваль «Иммигранты Нового Света»: вас ждут творческие мастер-классы, интерактивный маршрут по парку-дендрарию. В дни фестиваля будет работать Тропический оранжерейный маршрут (с посещением Водной оранжереи). В продаже будут только общие фестивальные билеты. Подробности — на сайте Ботсада.



Выставка флоксов пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 1 по 4 августа 2024 года, фестиваль «Иммигранты Нового Света» — 3 и 4 августа 2024 года. 0+

