Вместо Чехии. Генконсульству Белоруссии в Петербурге нашли новое здание

Генеральное консульство Белоруссии в Санкт-Петербурге переедет в более просторное здание по адресу: Тверская улица, дом 5. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Смольного, связав переезд с «расширением взаимодействия между городом и страной и увеличением штата дипмиссии».

В настоящий момент генконсульство находится на улице Бонч-Бруевича, однако, как сообщается, «возникла необходимость размещения генконсульства в здании большей площади» — ввиду роста товарооборота и числа совместных проектов, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между северной столицей и Белоруссией, которые и требуют увеличения штата дипломатической миссии.