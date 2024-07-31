Вместо Чехии. Генконсульству Белоруссии в Петербурге нашли новое здание

Генеральное консульство Белоруссии в Санкт-Петербурге переедет в более просторное здание по адресу: Тверская улица, дом 5. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Смольного, связав переезд с «расширением взаимодействия между городом и страной и увеличением штата дипмиссии».
В настоящий момент генконсульство находится на улице Бонч-Бруевича, однако, как сообщается, «возникла необходимость размещения генконсульства в здании большей площади» — ввиду роста товарооборота и числа совместных проектов, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между северной столицей и Белоруссией, которые и требуют увеличения штата дипломатической миссии.
Грядущий переезд в среду стал одним из вопросов, обсуждавшихся на рабочей встрече губернатора Петербурга Александра Беглова и полномочного посла Белоруссии в РФ Александра Рогожника.
«Адрес согласован — Тверская улица, дом 5. МИДы наших стран согласовывают проект межправительственного соглашения», — заявил Беглов.
Сейчас по данному адресу располагается Генеральное консульство Чехии в Санкт-Петербурге. Его работа была приостановлена в феврале 2022 года. В апреле 2023 года с фасада здания сбили чешский герб.