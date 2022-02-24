Чехия в России приостановила работу консульств, в том числе в Петербурге

Чехия приостановила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом, как передаёт РИА Новости, 24 февраля заявил премьер-министр страны Петр Фиала.



По его словам, закрываются и чешские консульства в России. Кроме того, государство отзывает послов в России и Белоруссии. Также перестают работать генконсульства РФ в Карловых Варах и Брно.

Ранее президент Чехии Милош Земан предлагал отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, власти страны предложили ограничить въезд россиян.

