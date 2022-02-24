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Чехия в России приостановила работу консульств, в том числе в Петербурге

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Чехия приостановила работу своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом, как передаёт РИА Новости, 24 февраля заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

По его словам, закрываются и чешские консульства в России. Кроме того, государство отзывает послов в России и Белоруссии. Также перестают работать генконсульства РФ в Карловых Варах и Брно.

Ранее президент Чехии Милош Земан предлагал отключить Россию от системы межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, власти страны предложили ограничить въезд россиян.

Ещё дальше, напомним, пошла Бельгия. Она хочет, чтобы Европейский союз перестал выдавать визы всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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