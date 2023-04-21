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    С бывшего здания генконсульства Чехии сбили чешский герб

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    Фото: Дмитрий Анисимов
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    В Центральном районе Петербурга с фасада особняка М.Ф. Тецнер, где ранее располагалось генеральное консульство Чехии, сбили герб этой страны. Об этом «Фонтанке» рассказал 21 апреля член бюро партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов, который стал свидетелем произошедшего.

    «Вчера стал свидетелем исторического момента: увидел как с фасада особняка М.Ф. Тенцер отбивают чешский герб. Помню это здание потрясающей красоты, ставшее локальным ориентиром, с самого детства, поскольку жил совсем рядом. К нему же мы возлагали цветы в 50-ю годовщину преступного ввода войск в Чехословакию», — рассказал Анисимов.

    Фото: Дмитрий Анисимов
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    Вместо демонтированного герба рабочие оставили «заплатку» из цемента. Редакция попросила комитет по охране памятников прокомментировать, требуется ли согласование для таких работ и было ли оно получено.

    Чешское диппредставительство занимало особняк на Тверской в течение почти что 70 лет. С 1954 там работало генеральное консульство Чехословакии, а с января 1993 года по февраль 2022 года — генеральное консульство Чешской Республики. Особняк М.Ф. Тецнер является выявленным объектов культурного наследия. Здание построили в 1904 году по проекту архитектора Александра Хренова.

    Фото: Дмитрий Анисимов
    Фото: Дмитрий Анисимов

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    ГенконсульствоЧехия
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