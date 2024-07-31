В СК назвали причину пожара в крупном ТЦ Симферополя. Есть и первый задержанный

Причиной пожара в торговом центре «Лоцман» в Симферополе стали строительно-ремонтные работы, производимые с нарушением техники безопасности на территории детского батутного центра на третьем этаже здания. Об этом 31 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР по Крыму и Севастополю.

Пожар в крупном ТЦ начался накануне около 20:25. Обошлось без пострадавших; из здания эвакуировали около 130 человек. Во время тушения огня у здания частично обвалилась крыша.

Согласно информации СКР, искры от шлифовальной машинки отлетели на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, и разгорелся огонь.