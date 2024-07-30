В Симферополе загорелся торговый центр «Лоцман». У здания частично обрушилась крыша

Торговый центр «Лоцман» в Симферополе загорелся вечером 30 июля, из здания были эвакуированы посетители и персонала. Об этом сообщает крымский МЧС.
МЧС России
Сообщение о задымлении в ТЦ поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:25. По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже здания.
По повышенному рангу к месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Всего из здания вывели 130 человек.
Позже площадь пожара возросла до 500 квадратных метров и началось частичное обрушение крыши. К тушению огня привлечены 70 специалистов и 29 единиц техники.
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