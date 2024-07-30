Керчь и пригород обесточены. Без света остались более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек в Керчи и пригороде 30 июля остались без света. Первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин объяснил это «нарушением технологического процесса на высоковольтной подстанции», повлекшей срабатывание отключающего устройства.

По его сведениям, обесточены 362 подстанции в населенных пунктах Керчь, Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.

«Планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка 3 часов», — написал в телеграм-канале Воронкин, хотя объёмы требуемых к выполнению работ, по его словам, еще уточняются.