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    В Екатеринбурге загорелось производство систем для космических ракет. У здания обрушилась кровля

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    Мощный пожар произошел в Екатеринбурге вечером 30 июля. На улице Начдива Васильева загорелось здание НПО автоматики, производящего аппаратуру для ракетно-космической техники.

    Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь охватил 800 квадратных метров. Вскоре после начала пожара у цеха обрушилась кровля на 500 «квадратах». Сейчас возгорание тушат 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. По данным E1.ru, на крыше горят два световых фонаря — конструкции, через которые дневной свет попадал в цех. А площадь пожара не меняется уже пару часов.

    МЧС России

    Региональный Роспотребнадзор рекомендует жителям юго-запада Екатеринбурга избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить и промывать глаза.

    «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в здании НПО автоматики организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», — сообщили в ведомстве.

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