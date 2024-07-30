В Екатеринбурге загорелось производство систем для космических ракет. У здания обрушилась кровля

Мощный пожар произошел в Екатеринбурге вечером 30 июля. На улице Начдива Васильева загорелось здание НПО автоматики, производящего аппаратуру для ракетно-космической техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь охватил 800 квадратных метров. Вскоре после начала пожара у цеха обрушилась кровля на 500 «квадратах». Сейчас возгорание тушат 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. По данным E1.ru, на крыше горят два световых фонаря — конструкции, через которые дневной свет попадал в цех. А площадь пожара не меняется уже пару часов.
МЧС России
Региональный Роспотребнадзор рекомендует жителям юго-запада Екатеринбурга избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить и промывать глаза.
«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в здании НПО автоматики организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», — сообщили в ведомстве.