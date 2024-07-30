В смерч в Нижнекамске попали учебные самолеты Diamond-42 Университета гражданской авиации

Смерч разбросал учебно-тренировочные самолеты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. А. А. Новикова в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, подтвердили «Фонтанке» в университете 30 июля.
«Чрезвычайная ситуация есть, самолеты повреждены, насколько-настолько — не знаю», — сообщил «Фонтанке» источник в университете.
По предварительным данным от командира подразделения, пострадавших нет, рассказали в СПбГУ ГА. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», легкие травмы получили два сотрудника аэропорта, госпитализация не потребовалась.
Пассажирские самолеты в аэропорту Бегишево (дочерняя компания ПАО «КАМАЗ») не пострадали, но была повреждена авиационная техника, а также административные и хозяйственные постройки, сообщили в ПАО «КАМАЗ». Аэропорт продолжает работать в штатном режиме: на перевозку пассажиров, взлет и посадку воздушных судов стихия не повлияла.
По данным телеграм-канала «Авиаторщина», пострадал вертолет и четыре учебных двухдвигательных самолета Diamond-42, которых по всей стране насчитывается чуть более 45. Причем действующий сертификат летной годности из них имеют только девять: четыре у СПбГУ ГА, еще пять — у Ульяновского института гражданской авиации.