В смерч в Нижнекамске попали учебные самолеты Diamond-42 Университета гражданской авиации

Смерч разбросал учебно-тренировочные самолеты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации им. А. А. Новикова в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, подтвердили «Фонтанке» в университете 30 июля.



«Чрезвычайная ситуация есть, самолеты повреждены, насколько-настолько — не знаю», — сообщил «Фонтанке» источник в университете.