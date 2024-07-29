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    Дело Камикадзе Ди* поступило в московский суд. Его будут рассматривать заочно

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    Уголовное дело в отношении блогера Камикадзе Ди (настоящее имя — Дмитрий Иванов) поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу. Об этом стало известно из картотеки суда.

    Блогеру вменяется распространение фейков о российской армии (п. «д» части 2 статьи 207.3 УК). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

    Ранее карточка Иванова появилась в базе розыска МВД России.

    Камикадзе Ди вел блог на YouTube, в котором рассуждал о политике. В феврале 2023 года платформа заблокировала его из-за нарушений правил сообщества. Иванов сообщал, что эмигрировал в Чехию.

    * Включен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

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