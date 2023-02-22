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    YouTube заблокировал каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди*

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    Администрация видеохостинга YouTube заблокировала 22 февраля канал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Причина — нарушение условий использования сервиса. Совсем недавно Лебедев набрал на YouTube миллион подписчиков.

    Неожиданной стала блокировка канала Камикадзе Ди (Дмитрия Иванова*), который в России признан иноагентом и объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о фейках. Пару недель назад Роскомнадзор заблокировал его сайт

    * Включен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

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