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    В прокат выходит французская пародия на «Звездные войны» и «Однажды в Голливуде»

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    Фото: rusreport.com
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    1 августа на российские экраны выходит комедия Брюно Дюмона «Империя». По сюжету, маленькая рыбацкая деревушка на севере Франции внезапно становится полем битвы сил добра и зла. У местного рыбака рождается сын, которому суждено стать мессией или антихристом. Ради того, чтоб завладеть ребенком, инопланетные рыцари света и тьмы похищают местных жителей, рубят друг другу головы, насылают космическую бурю и ведут дело к настоящей катастрофе.

    Брюно Дюмон — автор гротескных комедий, лауреат Каннского и других престижных фестивалей. Новый свой фильм он анонсировал как пародию на «Звездные войны», «Игру престолов», «Однажды в Голливуде» и другие культовые ленты нашего времени.

    Фильм снимался в Брюсселе, Берлине и других городах, а также в регионе Кот-д’Опаль на севере Франции. Премьера фильма состоялась в феврале этого года на Берлинском международном кинофестивале, где картина состязалась в основном конкурсе. «Империя» заслужила третью по значимости премию «Серебряный медведь».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: rusreport.com

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