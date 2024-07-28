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    «Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения»: посольство РФ прокомментировало удар по Голанским высотам

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    Россия осуждает террористические атаки против мирного населения и выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление 28 июля было опубликовано в телеграм-канале российского посольства в Израиле.

    От лица посла России в Израиле Анатолия Викторова были также принесены глубокие соболезнования главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу в связи с нападением.

    27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен массированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил изданию Axios, что удар по друзской деревне на Голанских высотах усилил вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом. Израильские ВВС ночью нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, среди которых были склады оружия и инфраструктура группировки.

    Израиль потребовал от Ливана выполнить резолюцию Совбеза ООН 1701 и обеспечить отвод сил «Хезболлы» южнее реки Литани.

    Вскоре после этого представитель МИД Ирана Насер Канани предупредил Израиль о последствиях атак на ливанское движение «Хезболла», заявив, что «любое необдуманное действие сионистского режима может привести к расширению масштабов нестабильности, отсутствия безопасности и войны в регионе».

    Удар по Голанским высотам также осудили власти Германии, Франции и Великобритании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «все указывает на то, что удар по Голанским высотам в субботу был нанесен ливанским шиитским движением «Хезболла». Впрочем, разведка США сомневается, что ракетный удар «Хезболлы» был нанесен намеренно, пишет Associated Press со ссылкой на источник.

    «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, заявив, что на футбольное поле попала израильская противоракета.

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    ИзраильХезболлаЛиванПосольство РФУдар по голанским высотам
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