«Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения»: посольство РФ прокомментировало удар по Голанским высотам

Россия осуждает террористические атаки против мирного населения и выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление 28 июля было опубликовано в телеграм-канале российского посольства в Израиле.
От лица посла России в Израиле Анатолия Викторова были также принесены глубокие соболезнования главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу в связи с нападением.
27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен массированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил изданию Axios, что удар по друзской деревне на Голанских высотах усилил вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом. Израильские ВВС ночью нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, среди которых были склады оружия и инфраструктура группировки.
Израиль потребовал от Ливана выполнить резолюцию Совбеза ООН 1701 и обеспечить отвод сил «Хезболлы» южнее реки Литани.
Вскоре после этого представитель МИД Ирана Насер Канани предупредил Израиль о последствиях атак на ливанское движение «Хезболла», заявив, что «любое необдуманное действие сионистского режима может привести к расширению масштабов нестабильности, отсутствия безопасности и войны в регионе».
Удар по Голанским высотам также осудили власти Германии, Франции и Великобритании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «все указывает на то, что удар по Голанским высотам в субботу был нанесен ливанским шиитским движением «Хезболла». Впрочем, разведка США сомневается, что ракетный удар «Хезболлы» был нанесен намеренно, пишет Associated Press со ссылкой на источник.
«Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, заявив, что на футбольное поле попала израильская противоракета.