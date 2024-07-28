«Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения»: посольство РФ прокомментировало удар по Голанским высотам

Россия осуждает террористические атаки против мирного населения и выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление 28 июля было опубликовано в телеграм-канале российского посольства в Израиле.



От лица посла России в Израиле Анатолия Викторова были также принесены глубокие соболезнования главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу в связи с нападением.

27 июля вечером по спортивной площадке в Мадждаль-Шамсе на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен массированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.