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    Израиль заявил, что 9 детей погибли от ракеты «Хезболлы»

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    Как минимум 9 детей и подростков погибли из-за обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых Израилем Голанских высотах. Еще более 30 ранены. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

    «От ракеты, выпущенной «Хезболлах», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», — заявил он.

    Гендельман добавил, что Израиль возлагает ответственность за произошедшее на «Хезболлу» и готовит «очень жесткий ответ».

    «Ливан и террористическая организация «Хезболлах», действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и ее последствия», — заявил представитель офиса премьер-министра Израиля.

    Сама «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, пишет РБК.

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