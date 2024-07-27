Израиль заявил, что 9 детей погибли от ракеты «Хезболлы»

Как минимум 9 детей и подростков погибли из-за обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых Израилем Голанских высотах. Еще более 30 ранены . Об этом в субботу, 27 июля , сообщает ТАСС со ссылкой на советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

«От ракеты, выпущенной «Хезболлах», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», — заявил он.



Гендельман добавил, что Израиль возлагает ответственность за произошедшее на «Хезболлу» и готовит «очень жесткий ответ».

