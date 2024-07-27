Израиль заявил, что 9 детей погибли от ракеты «Хезболлы»

Как минимум 9 детей и подростков погибли из-за обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых Израилем Голанских высотах. Еще более
«От ракеты, выпущенной «Хезболлах», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», — заявил он.
Гендельман добавил, что Израиль возлагает ответственность за произошедшее на «Хезболлу» и готовит «очень жесткий ответ».
«Ливан и террористическая организация «Хезболлах», действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и ее последствия», — заявил представитель офиса премьер-министра Израиля.
Сама «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, пишет РБК.