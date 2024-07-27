Полицейский заявил о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

На коллегии по теме миграции в Подмосковье подполковник полиции поделился задачами, которые ставят перед сотрудниками. Полицейский отметил, что основная из них — «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».

Видео с коллегии, на которой полицейский выступил с таким заявлением, опубликовал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в своем официальном Telegram-канале в субботу, 27 июля . В выступлении полицейский отметил, что задачу по мигрантам поставил ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков. По словам подполковника, руководитель ведомства по региону также говорил, что направление по ужесточению мер принудительного характера для иностранцев, которые нарушают законодательство, сейчас на особом контроле.

Депутаты Госдумы 23 июля во втором и третьем чтении приняли закон о миграционном режиме высылки иностранцев из России. Его предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля. Доступ к реестру будет предоставляться как органам государственной власти, так и юридическим и физическим лицам.



В свою очередь, МВД РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень статей для выдворения мигрантов. Нарушителей смогут выгонять из страны еще по 20 статьям КоАП.