Полицейский заявил о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

На коллегии по теме миграции в Подмосковье подполковник полиции поделился задачами, которые ставят перед сотрудниками. Полицейский отметил, что основная из них — «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами».
Видео с коллегии, на которой полицейский выступил с таким заявлением, опубликовал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в своем официальном Telegram-канале в субботу,
Депутаты Госдумы 23 июля во втором и третьем чтении приняли закон о миграционном режиме высылки иностранцев из России. Его предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля. Доступ к реестру будет предоставляться как органам государственной власти, так и юридическим и физическим лицам.
В свою очередь, МВД РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень статей для выдворения мигрантов. Нарушителей смогут выгонять из страны еще по 20 статьям КоАП.