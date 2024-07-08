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    В МВД РФ предлагают выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

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    8 комментариев

    МВД РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень статей для выдворения мигрантов. Нарушителей смогут выгонять из страны еще по 20 статьям КоАП. Об этом 8 июня сообщается на сайте ведомства.

    Предлагаемый законопроект предусматривает расширение списка статей КоАП, по которым можно будет выдворить иностранца. Большинство из них связаны с поддержкой общественной безопасности.

    «Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — подчеркивают на сайте.

    Как отмечают в ведомстве, разработанный законопроект позволит принимать меры по высылке мигрантов, виновных в противоправных действиях. Тем не менее помимо административной ответственности будут использоваться и другие процедуры. Среди них: принятие решений о запрете въезда или нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — отдельное решение о депортации. Также рассматривается увеличение размеров административных штрафов для иностранцев, которые нарушают правила миграционного учета.

    Изменения, предлагаемые проектом закона, направлены на быструю высылку тех, чье присутствие в стране нежелательно из-за нарушений общественного порядка.

    В настоящее время административное выдворение как мера ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП.

    «Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния», — объясняют в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что 115 иностранцев будут выдворены с территории России после рейда на складе Ozon в Подмосковье. В отношении граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ), 40 протоколов за нарушения режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ) и один протокол за уклонение от выдворения за пределы РФ (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ).

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    Комментарии 8

    78943688308 Июл 2024 в 21:08
    а обочечников будут пендалем выдворять?
    +0−0
    firma08 Июл 2024 в 20:32
    Предлагать можно, инициативных поощрить
    +0−0
    ixform08 Июл 2024 в 20:32
    тут мало кто спорит
    МВД это внутриглобальная структура безопасности и практически монополист
    у нас около Самара арены есть полицейский участок и там стая бродячих собак а напротив участка всё время переполненная мусорка и ещё везде около колодцев провалился грунт.. вот скажи мне американец, если МВД смотри ежедневно на всё это при наличии юридического образования, при погонах и власти и ничего не делает с этим, то кем надо быть чтобы не имея всего этого иметь желание менять такую недодействительность и как в таком случае называть эмвэдэшников ?
    +0−0
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