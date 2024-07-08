В МВД РФ предлагают выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

МВД РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень статей для выдворения мигрантов. Нарушителей смогут выгонять из страны еще по 20 статьям КоАП. Об этом 8 июня сообщается на сайте ведомства.



Предлагаемый законопроект предусматривает расширение списка статей КоАП, по которым можно будет выдворить иностранца. Большинство из них связаны с поддержкой общественной безопасности.



«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — подчеркивают на сайте.

