В МВД РФ предлагают выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

МВД РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень статей для выдворения мигрантов. Нарушителей смогут выгонять из страны еще по 20 статьям КоАП. Об этом 8 июня сообщается на сайте ведомства.
Предлагаемый законопроект предусматривает расширение списка статей КоАП, по которым можно будет выдворить иностранца. Большинство из них связаны с поддержкой общественной безопасности.
«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — подчеркивают на сайте.
Как отмечают в ведомстве, разработанный законопроект позволит принимать меры по высылке мигрантов, виновных в противоправных действиях. Тем не менее помимо административной ответственности будут использоваться и другие процедуры. Среди них: принятие решений о запрете въезда или нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — отдельное решение о депортации. Также рассматривается увеличение размеров административных штрафов для иностранцев, которые нарушают правила миграционного учета.
Изменения, предлагаемые проектом закона, направлены на быструю высылку тех, чье присутствие в стране нежелательно из-за нарушений общественного порядка.
В настоящее время административное выдворение как мера ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП.
«Данный вид наказания применяется за нарушение иностранным гражданином законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также некоторые другие деяния», — объясняют в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что 115 иностранцев будут выдворены с территории России после рейда на складе Ozon в Подмосковье. В отношении граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ), 40 протоколов за нарушения режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ) и один протокол за уклонение от выдворения за пределы РФ (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ).