Брат подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Серебрякова заявил, что на фото в СМИ изображен не его родственник

На фотографии Евгения Серебрякова, попавшей в СМИ, Интернет и социальные сети, изображен другой человек. Об этом РИА Новости заявил брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы.
«Фотография, которая в Сети, во всех пабликах, — на ней изображен не мой брат», — цитирует издание заявление родственника обвиняемого. «И возраст, который приведен, не соответствует возрасту моего родного брата».
Собеседник информационного агентства также добавил, что пытается дозвониться до своего брата, но до сих пор его попытки не увенчались успехом.
Фотографии, использованные СМИ, утверждавшими, что на них якобы изображен Серебряков, ранее были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в
Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным,
По подозрению в совершении подрыва в Турции был задержан Евгений Серебряков. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией. Замоскворецкий суд столицы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Серебрякова.
«Фонтанка» также рассказала, что известно о задержанном к настоящему моменту.