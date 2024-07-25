Брат подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Серебрякова заявил, что на фото в СМИ изображен не его родственник

На фотографии Евгения Серебрякова, попавшей в СМИ, Интернет и социальные сети, изображен другой человек. Об этом РИА Новости заявил брат задержанного в Турции россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы.

«Фотография, которая в Сети, во всех пабликах, — на ней изображен не мой брат», — цитирует издание заявление родственника обвиняемого. «И возраст, который приведен, не соответствует возрасту моего родного брата».

Собеседник информационного агентства также добавил, что пытается дозвониться до своего брата, но до сих пор его попытки не увенчались успехом.