Суд заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Замоскворецкий суд столицы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы. Об этом вечером 24 июля сообщил ТАСС.



Заочный арест Серебрякова даст основания направить запрос Турции о выдаче объявленного в международный розыск мужчины в Россию.

По предварительной информации, мужчине вменяется незаконное приобретение и хранение оружия, а также покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.