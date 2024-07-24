    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, ю-в

    760мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    Суд заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

    2718
    1 комментарий

    Замоскворецкий суд столицы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы. Об этом вечером 24 июля сообщил ТАСС.

    Заочный арест Серебрякова даст основания направить запрос Турции о выдаче объявленного в международный розыск мужчины в Россию.

    По предварительной информации, мужчине вменяется незаконное приобретение и хранение оружия, а также покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

    Евгений Серебряков был задержан сегодня в Турции. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией.

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Евгений серебряковЗаочный арестПодрыв автомобиляМоскваАлександр Бортников
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close