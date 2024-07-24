Суд заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Замоскворецкий суд столицы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы. Об этом вечером 24 июля сообщил ТАСС.
Заочный арест Серебрякова даст основания направить запрос Турции о выдаче объявленного в международный розыск мужчины в Россию.
По предварительной информации, мужчине вменяется незаконное приобретение и хранение оружия, а также покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Евгений Серебряков был задержан сегодня в Турции. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией.
Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — в материале «Фонтанки».