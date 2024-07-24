Родом из Урюпинска, жил с кошками. Что известно о задержанном за подрыв автомобиля в Москве

29-летний Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины офицера Вооруженных сил РФ, родился в Урюпинске и переехал в Москву 12 лет назад. РИА Новости пишет, что в соцсетях он написал свое имя на украинском языке.

Подробности о биографии Серебрякова приводит RT, издание пообщалось с братом подозреваемого. «Сам в шоке нахожусь», — прокомментировал задержание родственника собеседник издания.

Сообщается, что Серебряков работал в банке, он также публиковал резюме на вакансии риск-менеджера. РИА Новости опубликовало скриншот профиля во «ВКонтакте», предположительно принадлежащего Серебрякову. На нем имя мужчины написано на украинском языке — Євген.