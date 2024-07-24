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    Родом из Урюпинска, жил с кошками. Что известно о задержанном за подрыв автомобиля в Москве

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    29-летний Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины офицера Вооруженных сил РФ, родился в Урюпинске и переехал в Москву 12 лет назад. РИА Новости пишет, что в соцсетях он написал свое имя на украинском языке.

    Подробности о биографии Серебрякова приводит RT, издание пообщалось с братом подозреваемого. «Сам в шоке нахожусь», — прокомментировал задержание родственника собеседник издания.

    Сообщается, что Серебряков работал в банке, он также публиковал резюме на вакансии риск-менеджера. РИА Новости опубликовало скриншот профиля во «ВКонтакте», предположительно принадлежащего Серебрякову. На нем имя мужчины написано на украинском языке — Євген.

    Соседи задержанного из Пресненского района Москвы сообщили, что он был тихим и интеллигентным. Жил с котами.

    Евгений Серебряков был задержан сегодня в Турции. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что предполагаемый исполнитель подрыва сбежал в Турцию и что Москва работает над его экстрадицией.

    Ранним утром 24 июля на Синявинской улице неизвестный подорвал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По предварительным данным, 49-летний мужчина является офицером Вооруженных сил РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. РИА Новости уточняет, что силовики рассматривают версию о том, что покушение было связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Что о нем известно — в материале «Фонтанки».

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