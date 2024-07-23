На лбу написано? Шесть простых черт лица, которые выдадут все ваши секреты. Проверьте себя

Больше не получится хранить секреты Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





Говорим, глаза — зеркало души, и не всегда осознаем, что по ним и правда можно узнать о человеке даже больше, чем после долгого и откровенного разговора. Секреты могут выдать и нос, и лоб, и даже череп. В этом уверены сторонники физиогномики — ненаучного метода чтения характера по лицу. Редакция NGS24.RU поговорила с теми, кто за и против этой методологии, и узнала, какие тайны может выдать лицо и прибегают ли к такому способу силовики.

За рамками простого чтения характера Физиогномика не новое явление, навязанное социальными сетями. По словам приверженцев этой методологии, она существует больше двух тысяч лет и корнями уходит в античную Грецию, вплоть до Аристотеля.

Екатерина Костина трактует физиогномику как искусство чтения характера по лицу. По ее мнению, это наука о связи между внутренним миром и внешним его проявлением. Физиогномист уже около восьми лет изучает эту взаимосвязь. Однако, по словам Екатерины, ее коллеги уже выходят за рамки чтения характера только по лицу, они анализируют еще и психосоматические проявления личности.

— Чтение характера по лицу — это интересно, но как будто бы даже ни о чем. Мы и так понимаем, какой примерно характер у нас или у другого человека. Но некоторые черты вступают будто бы в конфликт с лицом, а соответственно, с характером в целом. И можно отследить взаимосвязи, которые указывают на психосоматику, психологические травмы. Так что физиогномика — это стержень, а на него накручены еще психология, психотерапия, психосоматика. Я изучаю человека через все инструменты, до которых добираюсь, — объясняет Костина.

Еще один физиогномист, Евгения Миловидова, расширяет определение методологии и выделяет два важных аспекта. — У человека есть природные и приобретенные особенности. Первые — это те характеристики, которые базово заложены, как говорится, с завода-производителя, от мамы и папы. То, что досталось, то и досталось. А приобретенные характеристики — это влияние общества, школы, места, где живет человек, политики, — рассказывает Миловидова.

К врожденным особенностям относят, например, форму черепа, размер уха, посадку глаз. В числе приобретенных — морщины, ресницы, форма бровей, скул, то есть то, что легко можно изменить, например, фейсфитнесом или пластикой.

Екатерина Костина отмечает, что для составления профайла на человека необходимо оценивать лицо в статике. Мимика, жесты и язык тела — уже другие области.

Примечание: физиогномика не признана официальной наукой, более того, считается псевдонаучным методом. Материал написан в познавательных целях. Ищут сотрудников по лицу

Морщины появляются не просто так Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Специалисты рассказывают, что чаще всего к анализу своего лица, а через него и характера прибегают женщины, их первостепенный запрос — понять себя.

— У нас же нет знаний о нас объективных. То, что мы знаем о себе, нам наговорили мамы, папы, подружки добренькие и всякие-всякие люди. Это сборная солянка мнений о нас, — объясняет Екатерина.

Получив разбор себя, клиентки приходят уже с другими запросами: разложить по полочкам потенциальных партнеров или коллег.

— Сотрудница отдела кадров иногда присылает мне фото кандидатов на ту или иную должность, чтобы понять, подходит ли. Как-то был мужчина, и я говорю: «Обрати внимание, у него большая нижняя треть, он любит комфорт». Она отвечает: «Катя, господи, я бы никогда в жизни на собеседовании не спросила бы у него вообще про эту тему». А вакансия предусматривала поездки в дискомфортных условиях. Кандидат ответил, что не готов, а он подходил, у него регалии, — вспоминает истории из практики Екатерина.

«Лицо отражает то, что у тебя внутри» Некоторые части нашего лица растут и меняются естественным путем на протяжении всей жизни. Тогда возникает логичный вопрос, насколько можно верить физиогномике, если уши растут всю жизнь, а щеки легко могут впасть или, наоборот, увеличиться.

— Я обычно даю три года на портрет. Лицо отражает то, что у тебя внутри, твои позиции по жизни, привычки: медленный ли ты или быстрый, думающий, спонтанный. Всё это отражается на лице. Базово человек не меняется. У меня внешний угол глаза обычно опущен и не поднимется никогда. Кардинальные изменения происходят только через травму, — рассказывает Екатерина. Костина уверяет, что все травмирующие психику события так или иначе отражаются на нашем лице. В среднем, по ее словам, на это уходит полгода-год.

— Я делала портрет женщине, а у нее сломан нос, такая горбинка. Коротко: «Я хочу, чтобы мое мнение учитывалось, я есть». Я спросила, что случилось. Она рассказала: «Нас с матерью бил отец, пока мне не исполнилось лет 14. И в один момент я встала на защиту мамы и сказала: не смей больше ее бить, и меня тоже». У этой клиентки произошел переворот внутренний. Она терпела, была жертвой, а тут сказала, всё, не смей ни ее, ни меня трогать. И чуть ли не в этот день шла с мамой по улице и воткнулась носом в столб, — приводит пример эксперт.

Евгения Миловидова поддерживает коллегу и рассказывает не только о приобретенных вследствие травмы изменениях. Например, морщины не обязательно признак почетного возраста, они говорят еще и о том, что человек озабочен финансами, наполнен обидами. — Есть и травмирующие морщины, которые говорят о том, что человек бесконечно любит кого-то. Жертвенность, отдающая себя полностью. Тут исключен карьерный рост, потому что влюбленный полностью погружается в свой идеал и истощает себя эмоционально, энергетически и так далее. Есть признаки, которые рассказывают о том, что человек в глубоко депрессивном состоянии, а на вопрос: «Как у тебя дела?» — он отвечает: «Всё хорошо». Хотя на самом деле минут 15, и он из окна выпрыгнет, — объясняет Евгения.

Губы вы колете не просто так Фото: Филипп Сапегин / E1.RU Поделиться Поделиться





Желание же изменить внешность хирургическим путем, будь то ботокс или полноценная операция, — попытка подстроить внешность под внутренний мир, а в некоторых случаях и перекроить его. Евгения приводит в пример девушек, которые хотят увеличить губы. Она трактует размер рта как уровень желаний.

— Когда у человека маленький рот, он сдержанный в проявлении эмоций, ему сложно просить помощи. Такие люди достаточно избирательны, трепетно относятся к тому, чего хотят. В отличие от людей пухлогубых, у которых желаний куча. И что делает девочка, у которой маленькие губы? Она внутренне чувствует потребность увеличить спектр своих желаний, стать более легкой, чтобы мир считывал ее иначе. Она бессознательно идет и подкачивает губы до состояния приемлемого, перекачанные губы — это уже признак пошлости, чрезмерная сексуальность, — рассказывает Евгения.

Шесть черт лица: проверяем себя

Проверьте себя Фото: Мария Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Екатерина Костина подготовила общий список характеристик внешности. Чтобы составить собственный портрет, необходимо опираться минимум на три пункта. Проверьте себя! Высокий лоб — аналитическое мышление — «семь раз подумает, один раз сделает», низкий лоб — сначала сделает, потом будет анализировать и учиться на ошибках;

большие открытые глаза — жажда познания мира, всё интересно, всё захватывает; маленькие глаза — сам в себе, склонен принимать решения и основываться на прошлом опыте, тяжело принимает любые нововведения. При необходимости в чем-то его убедить стоит начинать заранее;

круглое лицо — очень уверенный в себе человек, единоличник, не нуждается в сторонней поддержке, показывает хорошие результаты в самостоятельной деятельности. Может быть «серым кардиналом» в переговорах; сильно вытянутое лицо — человек, которому важна поддержка окружающих, отлично работает в команде, непритязателен;

большой нос — большие амбиции, эго. Хочет завоевать мир. Еще и громко об этом заявляет, если нос с горбинкой; маленький курносый нос — открытый, отзывчивый человек, умеет общаться с детьми;



тонкие губы — аналитик, все решения пропускает через мозг; пухлые губы — чаще выбирает сердцем, даже когда мозг призывает одуматься;

широкая челюсть — боец. Может быть добрым и открытым, но всегда прост и прямолинеен, чаще всего трудолюбив. Узкая челюсть — у женщин — ранимость, у мужчин, скорее всего, — нелюбовь к действиям (могут много говорить, обещать, быть умными, но до дела не дойдет).

Выходит, физиогномика работает? Как бы не так, научное сообщество физиогномику отвергает и считает лженаукой. В доказательство проводилось множество экспериментов.

Однако практикующих физиогномистов не смущает мнение общественности. Екатерина признается, что не раз слышала, особенно от мужчин, об антинаучности своей работы.

— Переубедить невозможно никого, но я — логик, аналитик, не волшебник. И всё, что есть в моих знаниях, прошло через мой опыт. Это не книжная история, не то, что я прочитала где-то и пришла вам рассказывать. Нет, это опыт. Всегда говорю: «Ребят, я же взрослая девочка, мне лениво спорить со всеми. Когда изучите физиогномику, смогу с вами дискутировать». То же самое, как если бы я пошла к физику-атомщику и стала бы говорить ему, что все твои атомы — это фигня, — объясняет Екатерина. Евгения с коллегой солидарна. Она сразу заявила, что «за физиогномику топит» и будет всегда защищать ее.



— Она неудобная. Ну, представьте, я буду знать, что ты врешь мне постоянно. Думаешь, пойду за тебя голосовать? Не пойду. Я скажу: «Ты врун, обманешь меня, ты мошенник, агрессор, я не хочу вообще иметь с тобой дел». А кто у нас во власти? Женщин не очень много, в основном одни мужики, а это же удар по самолюбию, когда ему в открытую так говорят. Поэтому никогда ее не примут, но ее изучают, — рассказывает Евгения.

У силовиков свои приемы Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Оба эксперта уверяют, что к физиогномике прибегают работники и ФСБ, и МВД. Однако психолог МВД Дмитрий Чен опровергает их слова:



— Сама физиогномика, ее использование в любых подразделениях — исключительно выбор специалиста, потому что у нас есть медики, которые верят в гомеопатию, есть психологи, которые верят в астрологию. Личный выбор человека — он безграничен, пока это законом ему не запрещено. Возможно, какие-то специалисты используют физиогномику в качестве рабочей методики. Но это не делает ее никак научно обоснованной.

Чен уверен, что одна из основ физиогномики — эффект Барнума, который, кстати, используется и в астрологии. Его суть в том, чтобы рассказывать максимально обобщенные факты, которые подходят под многих людей, однако интересующиеся считают, что созданы они специально для них. Также в основе физиогномики лежат реально существующие науки, например краниометрия — методика измерения черепа. Антропологи с ее помощью могут определить по голове, к какой народности относится человек. Дмитрий объясняет, что разница между физическими особенностями разных рас действительно существует, но делать на основе этого выводы о характере — антинаучно и необоснованно.

Эмоции отражаются на лице Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Однако психолог рассказывает, что специалисты все-таки используют диагностику по внешнему виду человека. Вот только речь идет о мимике. С помощью экспериментов ученые смогли отследить взаимосвязь между эмоцией и ее внешним проявлением. Это позволяет проследить реакцию человека на то или иное событие, и если он реагирует иначе, стоит обратить на это внимание.



— Сами эмоции и мимика имеют, скажем так, врожденную природу. Дети, вне зависимости от того, в какой социальной группе они родились, улыбаются и смеются, когда им плюс-минус радостно, плачут, когда их что-то задевает. Эмоция порождает мимику, которая проступает у них на лице. Мы имеем дело с совершенно базовой вещью, которую очень легко отслеживать. Эмоции — это то, что мы можем исследовать. А если мы можем это исследовать, мы можем это стандартизировать, найти какие-то, условно говоря, математические модели, предсказания того, что будет делать человек в такой-то ситуации, — подытожил специалист.

